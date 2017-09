Bolsa e dólar fecham praticamente estável nesta terça-feira

O principal índice acionário da B3 fechou praticamente estável nesta terça-feira (19), pressionado pelas ações da Vale, mas com o cenário favorável diante de uma queda de juros.

O Ibovespa fechou com queda de 0,02%, a 75.974 pontos.

Às 10h59, o índice tinha queda de 0,42%, a 75.669 pontos.

Às 11h48, o Ibovespa caía 0,76%, a 75.415 pontos.

As ações da Vale estavam entre as principais pressões negativas.

Após oscilar durante o dia, pesou o movimento de ajuste do pregão que teve fortes altas nos últimos dias.

A inflação baixa somada a manutenção de queda de juros no país tem favorecido o ambiente favorável para a bolsa, com o otimismo de um avanço das reformas no Congresso.

No cenário interno, investidores ainda aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a nova denúncia contra o presidente Michel Temer na próxima quarta-feira .

A espera pela decisão da reunião do Federal Reserve, banco central dos EUA, também na quarta, também influenciou na cautela do mercado.

O dólar também fechou praticamente estável nesta terça-feira (19) ante o real, com os investidores aguardando o desfecho da reunião de política monetária do Federal Reserve, na quarta-feira.

O dólar fechou com alta de 0,02%, a R$ 3,1361 na venda.

Às 11h57, o dólar recuava 0,05%, a R$ 3,1341 na venda.

Às 12h42, a moeda norte-americana tinha queda de 0,13%, a R$ 3,1322.

A expectativa é pela manutenção dos juros, mas com a possibilidade de o Federal Reserve anunciar os planos para diminuição de seu balanço.

No cenário externo, o dólar cedia ante uma cesta de moedas, mas tinha pequenas altas ante divisas emergentes, como o peso chileno e o rand sul-africano.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional -equivalentes à venda futura de dólares - no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 1,8 bilhão de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.