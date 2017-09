Em vídeo, Meirelles pede oração para o país voltar a gerar emprego 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, publicou um vídeo nas redes sociais no qual ele pede orações ao povo para que o país volta a gerar empregos. "Nossa meta é de fato fazer com que o país volte a ter emprego para todos. Para isso, eu preciso contar com a oração de vocês (...) Nós temos os mesmos valores, os valores da lei da Deus e dos homens visando crescer e colaborar com o país. Portanto, preciso da oração de todos", diz Meirelles, no vídeo.

A gravação termina com imagens de árvores floridas e a frase: "Outubro, mês de oração pela economia".

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, o ministro Meirelles foi convidado a participar de evento em uma igreja da Assembleia de Deus no Rio no último fim de semana, mas não pôde comparecer. Por isso, gravou um vídeo, divulgado no evento.