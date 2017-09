Bovespa fecha em alta pela terceira vez consecutiva renovando recorde

O principal índice acionário da bolsa paulista B3 fechou em alta pelo terceiro pregão consecutivo nesta quarta-feira (13), renovando máxima histórica mais uma vez, com otimismo diante do avanço da pauta econômica no Congresso.

Investidores, entretanto, mantêm a cautela após o presidente Michel Temer voltar a ser alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal.

O Ibovespa fechou em alta de 0,33 por cento, a 74.787 pontos

Às 11h04, o Ibovespa tinha alta de 0,06%, a 74.585 pontos.

Às 12h35, o índice tinha queda de 0,07%, a 74.483 pontos.

Na ponta positiva estão as ações da empresa de educação Kroton, BR Malls, Natura e JBS. Na negativa, estão as ações da Localiza, CSN e Eletrobras.

Além disso, após a prisão do presidente da JBS, Wesley Batista, nesta quarta, as ações da empresa foram impactadas, chegando a cair 1,73%.

O dólar também fechou em alta ante ao real nesta quarta-feira (13), com os investidores monitorando a cena política local com o inquérito contra Temer e a prisão de Wesley Batista em destaque.

O dólar avançou 0,29%, a R$ 3,1381 na venda.

Às 12h44, a moeda norte-americana tinha alta de 0,37%, a R$ 3,1375.

Dados de que mesmo com os preços ao produtor (IPP) nos Estados Unidos subindo em agosto, as pressões inflacionárias permaneceram fracas, também influenciaram na cotação da moeda.

Ainda no cenário externo, o dólar subia ante uma cesta de moedas, e ante divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

O Banco Central brasileiro não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio nesta sessão, por ora. Na véspera, especulações sobre a rolagem de US$ 9,975 bilhões em contratos de swap cambial tradicional (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro) que vencem em outubro ajudaram a inflar o dólar. Entenda o que é swap cambial.