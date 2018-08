Kelly Key esclarece nova paternidade da filha

A Justiça reconheceu Suzanna Freitas, fruto da união de Latino com Kelly Key, como filha de Mico Freitas, com quem a cantora está casada atualmente. A jovem, de 17 anos, assumiu o sobrenome do padrasto na terça-feira, 14, mas mantém o de Latino na certidão de nascimento.

O episódio causou surpresa, mas Kelly esclareceu no mesmo dia, pelo story do Instagram, que a decisão foi natural e não houve brigas. "Nem todas as mudanças que acontecem originam de alguma guerra, de algo ruim. As coisas podem acontecer naturalmente e assim foi", disse.

Ela afirmou que Mico conhece Suzanna desde o aniversário de dois anos dela e que a decisão partiu da jovem, que não tem uma relação próxima com o pai biológico. "A vontade dela foi respeitada. Ela acrescentou um sobrenome e não tirou o de ninguém. Não houve nada de mau para tanto burburinho. É algo que se passa pela vida de qualquer família", explicou.

A filha publicou vídeos na última segunda-feira, 13, explicando que desejou feliz Dia dos Pais a Latino, mas não se relaciona muito com ele. "Eu convivo com o meu padrasto, ele é meu pai. Eu não convivo com o meu pai de sangue, ele não está muito presente na minha vida como meu padrasto está", esclareceu.