Garotinha nencomenda R$ 1.350 em brinquedos - e doa todos depois

Uma garotinha de seis anos, moradora de Utah, nos Estados Unidos, chamou atenção das redes sociais após ter feito um pedido de cerca de 350 dólares em brinquedos sem que sua mãe soubesse. Porém, ela resolveu doar todos eles.

A pequena Kaitlin pediu à mãe para comprar uma boneca Barbie em um site de compras online e, posteriormente, conferir o prazo de entrega do presente.

No dia seguinte, foram entregues inúmeras caixas contendo brinquedos, vídeo games e jogos de tabuleiro, no valor de 350 dólares (o equivalente a R$ 1.365,00). Sua prima, Ria Diyaolu, publicou uma foto do momento, que viralizou, em seu Twitter.

"Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Eu fiquei surpresa que uma garota de seis anos de idade fizesse uma compra com entrega para o dia seguinte", disse Ria ao site Buzzfeed News.

Apesar de inicialmente ter indicado que a garota seria punida com um mês sem internet e teria que devolver todas as encomendas, exceto sua Barbie, sua prima fez uma nova postagem em seu Twitter, contando que Kaitlin havia decidido doar todos os brinquedos ao hospital infantil em que ficou internada por uma semana quando era bebê.

"Ela quis dar um pouco de alegria para as crianças que não estão bem", escreveu sua prima.