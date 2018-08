Cinesesc exibe documentário sobre direito à moradia no Brasil

O Cinesesc exibe gratuitamente o documentário "Quem Mora Lá", uma lupa na vida de famílias moradoras da comunidade de Pocotó, situada no bairro de Boa Viagem em Recife (PE), que têm sua moradia ameaçada por um mandato de reintegração de posse e decidem ocupar um dos vários prédios abandonados no centro da cidade, o Edifício SulAmérica.

As histórias do documentário retratam dificuldades similares: a impossibilidade de encaixar o aluguel na renda mensal familiar, a falta de oportunidades de geração de renda, o descaso do poder público e o preconceito social.

"Vivemos em cidades doentes, pensadas dentro de uma lógica de reprodução de capital, ignorando as verdadeiras demandas da população", afirmou Conrado Ferrato, um dos diretores do filme.

Ferrato participa de debate após a exibição de estreia no dia 17/08, às 21h no CineSesc, junto a Rafael Crespo, também diretor, e Socorro Leite, diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil, ONG incentivadora do filme.

"O filme retrata a vida das famílias que demandam por moradia e que por falta de resposta do Estado, constroem seu próprio lugar na cidade. Há uma imensa desigualdade na ocupação da cidade e as ameaças de despejo e remoção acabam contrastando profundamente com os inúmeros imóveis abandonados nas cidades. Habitat trabalha para que essas desigualdades sejam reduzidas e para que as pessoas mais pobres possam ter seu direito à cidade assegurado", disse Socorro.

O documentário é uma realização da produtora Valete de Copas em parceria com a Habitat para a Humanidade Brasil (https://habitatbrasil.org.br/), através do apoio da Open Society Budapest Foundation.

"Quem Mora Lá"

Data: 17 de Agosto (sexta-feira), às 21h

Local: Cinesesc - Rua Augusta, 2.075 - Cerqueira César

Ingressos: Gratuitos - retirar com 1h de antecedência