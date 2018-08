Beauty Week oferece serviços em salões renomados a partir de R$60

Já teve a curiosidade de como deve ser frequentar os salões de beleza mais badalados da sua cidade? Então essa é a hora. Entre os dias 20 de agosto e 2 de setembro ocorre a 9ª edição da Beauty Week, evento que oferece pacotes com preço fixo entre R$60 e R$390.

Neste ano, são seis cidades participantes (São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador) e mais de 150 estabelecimentos, entre eles salões como MG Hair, C.Kamura, Laces and Hair e Jacques Janine.

Um serviço de manicure, pedicure e sobrancelhas no Mega Beuaty Center, em Curitiba, sai por R$60. Nas cidades do estado de São Paulo, os pacotes mais baratos custam R$80. Um tratamento a base de proteínas e óleo de coco orgânico no Laces and Hair pode ser adquirido por R$ 160 e o combo de penteado, maquiagem com cílios postiços e manicure no C. Kamura Express custa R$ 390.

Todos os preços dos pacotes e salões participantes estão disponíveis no site do evento.