Atriz de 'Empire' cria fundação para quebrar estigma sobre saúde mental

A atriz Taraji P. Henson, conhecida por sua participação na série Empire, criou uma fundação em homenagem a seu pai para quebrar os estereótipos acerca dos problemas de saúde mental. O objetivo da Boris Lawrence Henson Foundation é alertar as pessoas sobre a doença e oferecer apoio à comunidade afro-americana nos Estados Unidos.

A organização irá fornecer bolsas de estudo para estudantes afro-americanos que estão se especializando em saúde mental, assim como serviços de apoio a estudantes escolares. "Eu dei à organização o nome do meu pai por causa de seu incondicional amor por mim; sua capacidade sem vergonha de dizer a verdade, mesmo que doesse; e sua força para travar suas próprias batalhas com os problemas de saúde mental", escreveu a atriz em carta publicada no site da fundação.

O pai da atriz faleceu em 2006, aos 58 anos, em decorrência de um câncer. No entanto, foram os aspectos psicológicos que afetaram sua saúde: Boris havia lutado na Guerra do Vietnã e quando retornou aos Estados Unidos, não recebeu qualquer apoio físico ou emocional.

Em 22 de setembro, a atriz será anfitriã de um evento de lançamento da fundação em Los Angeles. O dinheiro arrecadado será investido em recursos para o apoio à saúde mental em escolas.