Caderno B: confira a programação do final de semana

CINEMA

Estação CineFoot - Estação NET Botafogo 3 (R. Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo; Tel.: 2266-1986). Hoje, às 21h: “Seleção Brasileira – Paixão de um povo”, de Marcelo Santiago. Após a sessão, bate papo com o jornalista Arthur Dapieve e o músico Charles Gavin. Sáb., às 21h: “Heleno”, de José Henrique Fonseca. Dom., às 21h: “Campo de jogo”, de Erky Rocha. R$ 12 e R$ 6.

Mostra de Realidade Virtual - Curtas-metragens franceses em 360 graus, em cadeiras giratórias e com óculos de realidade virtual. Galeria da Aliança Francesa (R. Muniz Barreto, 746 - Botafogo - Tel.: 3299-2000). Seg. a sex., das 18h às 21h. Sáb., das 9h às 12h. Entrada franca. Até 16/6.

UCI Day Jurassic - Exibição de “Jurassic Park: Parque dos Dinossauros”. UCI NYCC (Av. Américas, 5000 - Barra da Tijuca; Tel.: 2461-2461). Sex. a dom., às 16h e 21h30. R$ 20 (3D) e R$ 25 (3D Imax).

FESTA JUNINA

Arraiá do Monobloco – Primeiro arraiá do grupo com quadrilha, brincadeiras, comidas e bebidas típicas, forró, Bloco Chora Me Liga e DJs. Maracanã (Entrada da R. Mata Machado, ao lado do Portão E). Hoje, às 20h. R$ 35

Arraiá dos namorados - Shows, quadrilhas, brincadeiras, comidas e bebidas típicas. Shopping Jardim Guadalupe (Av. Brasil, 22.155 - Guadalupe; Tel.: 3512-9100). Sáb., das 17h às 22h. Dom., das 16h às 21h. Entrada franca.

São João do Valqueire - Feira gastronômica com barraquinhas de comidas típicas e gourmet, food trucks, bikes e cervejas artesanais. Praça Saíqui (R. Luiz Beltrão, 37 - Vila Valqueire). Sex. a dom., das 17h às 23h. Entrada franca.

EVENTOS

Bicentenário do Museu Nacional - Oficinas, exposições, jogos e atividades lúdicas. Quinta da Boa Vista - São Cristóvão; Tel.: 3938- 1123). Sáb. e dom., das 10h às 16h. Entrada franca.

Biergarten - Pier Mauá (Av. Rodrigues Alves, 10 - Centro). Hoje, às 21h: “Wood’s Tour”, com Thiago Brava, DJ João Brasil, Pedacinho do Céu, DJ Ronaldo, Luckas, Just Mike. R$ 60. Sáb., às 16h: “Mesa de Jorge”, com Jorge Aragão, DJ Felipe Guga, DJ Just Mike, DJ Christian K, DJ John Failly. R$ 40 . (com entrada franca até 20h).

Gastro Beer Rio - Evento com 70 expositores, sendo 30 cervejarias e 40 opções gastronômicas, shows, jogos com distribuição de brindes e oficinas infantis. Quinta da Boa Vista. Sáb. e dom., das 13h às 21h. Entrada franca.

Workshop do Dia dos Namorados - Chefs ensinam receitas com chocolate. Barra Shopping (Av. das Américas, 4666 - Barra da Tijuca; Tel.: 3089-1051). Hoje e sáb., às 15h, 17h, 18h30 e 20h. Dom., a ter., às 15h, 17h e 18h30. Entrada franca.

Vespeiro - Música ao vivo, em meio aos livros. Apresentação de Jomar Schrank, Gabriel Gutierrez, Guilherme Gelain e Pedro de Freitas Branco. Sebo Baratos (R. Paulino Fernandes, 15 - Botafogo; Tel.: 3547-2220). Sáb., às 17h. Entrada franca.

Virada Sustentável - Atividades infantis, oficinas, performances, rodas de conversa e shows com Virgo, Luíza Boê, Luciana Dom e Mulheres de Buço. Parque das Figueiras (Av. Borges de Medeiros, 1425 - Lagoa). Sáb., a partir das 15h30. Entrada franca.

All Stars 2 - Queens, o concurso - Festa e concurso drag. TV Bar (Av. N. S. Copacabana, 1417 - Copacabana; Tel.: 2267-1663). Dom. às 23h. R$ 15 (com 1kg de alimento) a R$ 50.

Chorando Baixinho - Roda de choro com feijoada. Imperator/Centro Cultural João Nogueira (Rua Dias da Cruz, 170 – Méier; Tel.: 2597-3897). Dom., às 14h. Entrada franca (feijoada a R$ 25)

Lotação 171 - Domingueira Dançante - Com a Dois Pontos Cia de DançaTeatro. Teatro Cacilda Becker (R. do Catete, 338 - Largo do Machado; Tel.: 2265-9933). Dom., das 16h às 21h. R$ 20 e R$ 10.

Rolé Carioca - Passeio pelo Maracanã guiado pelos professores de História Rodrigo Rainha e William Martins. Encontro na Estátua do Bellini (Portão 3 do Maracanã). Dom., às 9h. R$ 25.

EXPOSIÇÃO

Análise Aleatória - Felipe Barbosa lança obra inédita para o projeto “Os amigos da gravura”. Museu da Chácara do Céu (R. Murtinho Nobre, 93 - Santa Teresa; Tel.: 3970-1093). Qua. a seg., das 12h às 17h (fechado às terças). R$ 2 (qui., entrada franca). Até 15/10.

Arte em Movimento – Exposição com 37 obras de Mazeredo, inspiradas no futebol. Centro Cultural Correios (Rua Visconde de Itaboraí, nº 20, Centro; Tel.: 2253-1580). Ter. a dom., das 12h às 19h. Entrada franca. Até 15/7.

Chutes inesquecíveis - Esculturas, desenhos e vídeos de Analívia Cordeiro, baseados nos estudos de movimento. MAM (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo; Tel.: 3883-5600). Ter. a sex., das 12h às 18h. Sáb. e dom., das 11h às 18h. Visitas guiadas com a artista aos domingos, das 15h às 17h. R$ 14 e R$ 7. Até 12/8.

Festival de Bandeiras - Exposição a céu aberto, com bandeiras confeccionadas por 150 artistas nacionais e estrangeiros. R. Visconde de Itaboraí, Trav. Tocantins e Trav. Tinoco (conjunto cultural Casa França Brasil, CCBB e Centro Cultural Correios, no Centro). Diariamente. Entrada franca. Até 8/7.

Fête de la Musique - A blueswoman e artista plástica Adriana Ninsk utiliza técnicas mistas em obras inspiradas nos ídolos da música. Cajá Café/Sofitel Ipanema (Av. Vieira Souto, 460 - Ipanema; Tel.: 2525-2525). Diariamente, das 8h às 20h. Entrada franca. Até 30/6.

Elenco da peça Angela Maria - Lady Crooner

Oni Uni Liri Ludi – Desenhos para grafite, série de latas e um documentário sobre o paulista Anderson Ferreira Lemes, o Alemão. Espaço Furnas Cultural (R. Real Grandeza, 219 – Botafogo; Tel: 2528-5166). Ter. a sex., das 14h às 18h. Sáb. e dom., das 14h às 19h. Entrada franca. Até 5/8.

Urban Flow - Série fotográfica de Eduardo Rezende e da artista visual Adriana Lerner Art in Progress/Rio Design Leblon (Av. Ataulfo de Paiva, 260 - Leblon; Tel.: 3206- 9110). Seg. a sáb., das 10h às 22h. Dom., das 15h às 21h. Entrada franca. Até 31/7.

MÚSICA

A banda mais bonita da cidade - Show da banda curitibana no festival Levada. Teatro Sesi (Av. Graça Aranha, 1 - Centro; Tel.: 2563-4164). Hoje, às 19h. R$ 20.

Black Bird – A banda faz um tributo aos Beatles. Américas Shopping (Av. das Américas, 15.500/Praça de alimentação - Recreio - Tel.: 2442-9900). Hoje, às 20h. Entrada franca.

Duda Beat - A cantora lança o disco de estreia “Sinto muito”. Espaço Cultural Sérgio Porto (R. Humaitá, 163 - Humaitá; Tel.: 2535-3846). Hoje, às 21h. R$ 15

Jay Vaquer - O cantor lança o CD “Ecos do acaso e casos de caos”. Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo; Tel.: 2272-2901). Hoje, às 22h. R$ 60 a R$ 220.

Lucas Felix - O cantor e compositor niteroiense apresenta o disco “Juntos”. Teatro Solar de Botafogo (R. General Polidoro, 180 - Botafogo; Tel.: 2543-5411). Hoje, às 21h. R$ 50, R$25 e R$ 30 (com 1kg de alimento)

Maria Lucia Priolli - A atriz e cantora apresenta o show “Bossa, samba e amor”. Beco das Garrafas (R. Duvivier 37 – Copacabana - Tel.: 2543-2962). Hoje, às 19h30. R$ 40.

Orquestra Tabajara - A orquestra inicia o projeto de bailes mensais. Convidada: Leny Andrade. Teatro Rival Petrobras (Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Cinelândia - Tel.: 2240-9796). Hoje, às 19h30. R$ 25 a R$ 80.

Simone Mazzer - A cantora lança o single “Corpo”, que dá título à turnê. Teatro Ipanema (R. Prudente de Moras, 824 - Ipanema; Tel.: 2267-3750). Hoje, às 21h. R$ 50 e R$ 25.

Angela Ro Ro - A cantora e compositora apresenta o show “Amor e humor”. Teatro Rival Petrobras (Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Cinelândia - Tel.: 2240-9796). Sáb., às 19h30. R$ 30 a R$ 70.

Gabriel Grossi Quinteto - #EmMovimento - Ao vivo. Blue Note Rio (Av. Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa; Tel.: 3799-2500). Sáb., às 20h. R$ 45 a R$ 120.

Lenine - Lançamento da turnê “Em trânsito”. Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo ; Tel.: 2272-2901). Sáb., às 22h. R$ 80 a R$ 240.

Orquestra Sinfônica Brasileira - Regência de Lee Mills. Solista convidado: pianista Ronaldo Rolim. Sala Cecília Meireles (Rua da Lapa, 247 - Centro: Tel.: 2332-9223). Sáb., às 20h. R$ 40 e R$ 20.

Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro - Regência de Giuseppe Laucas. Paróquia dos Santos Anjos (Av. Afrânio de Melo Franco, 300 - Leblon; Tel.: 2239-1349). Sáb., às 15h30. Entrada franca.

Plebe Rude - A banda faz show de lançamento do disco “Primórdios”. Abertura de Zero. Circo Voador (Rua dos Arcos s/n - Lapa; Tel.: 2533- 0354). Sáb., às 22h. R$ 50 (com 1kg de alimento)

Série Viva Ópera! - Apresentação do Núcleo de Ópera da Associação de Canto Coral. Cidade das Artes/Teatro de Câmara (Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca; Tel.: 3325- 0102). Sáb., às 20h. R$ 30 e R$ 15.

Domingos Clássicos Internacionais - Com Magda Belloti e Quarteto. Sala Baden Powell (Av. Nª. Sª. de Copacabana, 360; Tel.: 2547- 9147). Dom., às 15h. R$ 20 e R$ 10.

Hanna - A cantora apresenta o show “60 anos de Bossa Nova - Homenagem a João Gilberto”. Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa (Praia do Flamengo, 340 - Flamengo; Tel.: 2551-1278). Dom., às 21h. R$ 60.

Wanderley Cardoso - O cantor apresenta o show “Jovem Guarda para sempre”. Sala Baden Powell (Av. Nª. Sª. de Copacabana, 360 - Copacabana; Tel.: 2547-9147). Dom., às 17h e 19h30. R$ 80 e R$ 40.

Young Lights e Oceania - Shows do grupo e do novo projeto do guitarrista Gustavo Drummond. Audio Rebel (Rua Visc. de Silva, 55 - Botafogo; Tel.: 3435-2692). Dom., às 19h. R$ 20.

TEATRO

Chica Boa - Texto de Paulo de Magalhães. Direção de Lula Medeiros. Com Gina Teixeira, Leda Lucia, Sergio Borelli. Teatro Henriqueta Brieba (R. Conde de Bonfim, 451; Tel.: 3294-9400). Toda sex., às 20h. R$ 40 e R$ 20. Até 29/6.

A guerra não tem nome de mulher - Texto de Svetlana Aleksiévitch. Direção de Marcello Bosschar. Com Carolyna Aguiar, Luisa Thiré e Priscilla Rozenbaum. Espaço Furnas Cultural (R. Real Grandeza, 219 – Botafogo; Tel: 2528-5166). Sáb. e dom., às 19h. Entrada franca (senhas distribuídas 1h antes).

Angela Maria - Lady Crooner - Texto, roteiro musical e direção geral de Francis Meyer. Com Lílian Valeska, Kacau Gomes e Janaína Azevedo. Teatro Carlos Gomes (Pça. Tiradentes, s/n – Centro; Tel.: 2215-0556). Sex. e sáb., às 19h. Dom., às 18h. R$ 60 e R$ 30. Até 1/7.

O homem de La Mancha - Texto de Dale Wasserman. Versão e direção de Miguel Falabella. Teatro Bradesco (Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca; Tel. 3431-0100). Qui. e sex., às 21h. Sáb., às 17h (exceto amanhã) e 21h. Dom., às 18h. R$ 37,50 a R$ 180. Até 27/7.

Olhai por nós - Espetáculo de dança da Lamira Artes Cênicas. Caixa Cultural (Av. Almirante Barroso, 25 - Centro; Tel.: 3980-3815). Sex. a dom., às 19h. R$ 20 e R$ 10 (renda revertida para o projeto Dançando Para Não Dançar).

Ouvi dizer que a vida é boa - Texto e direção de João Batista Leite. Com Ana Moura, Carol Machado, Lucas Miranda. Espaço Sesc/ Arena (R. Domingos Ferreira, 160 - Copacabana; Tel: 2547-0156). Qui. a a sáb., às 20h30. Dom., às 19h. R$ 7,50 a R$ 30. Até 1/7.

Noite da comédia improvisada - Direção de Raphael Ghanem e Priscila Lobo. Teatro Leblon (R. Conde Bernadotte, 26 - Leblon; Tel.: 2529-7700). Sex. e sáb., às 21h. Dom., às 19h. R$ 60 e R$ 30.

CRIANÇA

Beatles para crianças - My first rock concert - Show do grupo criado pelos educadores Fabio Freire e Gabriel Manetti. Teatro Clara Nunes (R. Marquês de São Vicente, 52 - Gávea; Tel.: 2274-9696). Sáb. e dom., às 15h e 17h. R$ 70 e R$ 35

Da mala que sai – Texto e direção: Sintonia Dominó. Com Lilian de Mattos, Raphaela Tafuri e Walney Gomes. Teatro Eva Herz (R. Senador Dantas, 45 – Centro; Tel.: 3916- 2600). Sáb., às 16h (exceto 23/6). R$ 30 e R$ 15. Até 7/7.

O mundo mágico de Oz -Texto e direção de André Breda. Com Larissa Tavares, Igor Leão, Elis Loureiro. Teatro Fashion Mall (Est. da Gávea, 899/lj. 97 - São Conrado; Tel.: 2422-9800). Sáb. e dom., às 15h. R$ 50 e R$ 25. Até 1/7.

O pequeno príncipe preto - Texto e direção de Rodrigo França. Com Junior Dantas. Teatro Glauce Rocha (Av. Rio Branco, 179 - Centro; Tel.: 2220-0259). Sáb. e dom., às 16h. R$ 20 e R$ 10. Até 29/7.