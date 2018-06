Omar Resende Peres recebe prêmio “Destaques do ano” pelo relançamento da versão impressa do JB

A mais antiga e tradicional premiação de comunicação de marketing do Brasil comemorou, ontem, sua 50ª edição, com a festa de entrega dos prêmios Colunistas Rio de Janeiro 2017, no Blue Note Rio — filial carioca do icônico clube de jazz de Nova York —, na Lagoa. Omar Resende Peres, diretor-presidente do JORNAL DO BRASIL (foto), foi um dos agraciados com um dos Grandes Prêmios, na categoria “Destaques do ano”, pelo relançamento da versão impressa do JB, ao lado da Artplan, pela comemoração dos 50 anos da agência, e da Miami Ad School, pelo seu crescimento como escola independente.

Omar Resende Peres posa para a foto com o Prêmio de 'Destaque do ano'