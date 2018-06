Música brasileira será destaque no festival 'Umbria Jazz'

A música brasileira será protagonista da edição deste ano do festival Umbria Jazz, que acontece de 13 a 22 de julho, em Perúgia, no centro da Itália.

Além de Caetano Veloso e Gilberto Gil, o evento contará com as presenças de Margareth Menezes, Marcello Gonçalves (em dueto com a israelense Anat Cohen), da dupla Yamandu Costa e Guto Wirtti e da banda Os Mutantes.

Gil celebrará os 40 anos do álbum "Refavela", lançado em 1977, em uma apresentação no dia 14 de julho. O cantor subira ao palco com seu filho Bem e com Chiara Civello, Mayra Andrade e Mestrinho.

Na mesma data haverá um show da cantora, compositora, dançarina e atriz Margareth Menezes. Em 15 de julho, o pianista italiano Stefano Bollani fará o espetáculo "Que Bom", produzido através da parceria com diversos músicos brasileiros e gravado no Rio de Janeiro.

Em seguida, Caetano estreará no Umbria Jazz com a turnê "Ofertório", junto com seus filhos Moreno, Zeca e Tom. Já no dia 20, Os Mutantes subirão ao palco com seu rock psicodélico nascido no Tropicalismo. Por sua vez, as duplas Yamandu Costa e Guto Wirtti e Marcello Gonçalves e Anat Cohen se apresentarão em todos os dias de 16 a 22 de julho.

O Umbria Jazz é um dos maiores festivais desse estilo musical no planeta, e os ingressos podem ser comprados no site oficial do evento.