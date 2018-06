São João e Santo Antônio embalam 32º Tiradentes Cultural no Rio

As comemorações de Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29) dão a tônica do 32º Tiradentes Cultural que, como de hábito, acontece todo o primeiro sábado do mês na secular Praça Tiradentes, no Centro. Trinta e quatro barracas vão oferecer opções gastronômicas celebrando os festejos juninos e a Cria, feira de arte e design, reunirá 20 expositores com ampla oferta de artigos para casa e acessórios assinados por criadores de todo o estado, das 13h às 20h.

Festa junina é o tema da Tiradentes Cultural, que, a partir das 13h, vai oferecer opções gastronômicas em 34 barracas e, na feira Cria 20, criações de arte e design

Idealizado e organizado pela Rede Cultural, integrada por profissionais que trabalham em instituições ao redor da Tiradentes, como Centro Hélio Oiticica, Centro Cultural Carioca e outros, o evento acontece sem patrocínio, com apoio da Prefeitura e o esforço de todos os envolvidos. Entre as estrelas da festa hoje, está a oficina de introdução ao carimbó, seguido de apresentação de artistas do Pará na montagem “Deu a louca na encantaria”, às 14h30.

Contação de história é uma das atrações infantis

O espetáculo é uma respeitosa homenagem aos festejos juninos do Estado do Pará, com releitura da encantaria amazônica. De tal modo, dois pajés narram uma versão divertida sobre a lenda do Boto, que encanta a cabocla de Pena. Apaixonada, busca ajuda para encontrar seu grande amor, ao som de carimbó e toadas de Boi-Bumbá.

O espetáculo tem como objetivo resgatar a cultura da encantaria amazônica, deixada pelos negros e pelos povos indígenas.“Toda a conquista que tivemos de maio de 2015 até agora foi louvável. Gente como eu, que trabalha em instituições culturais ao redor e nas redondezas, começou a ocupar a praça para vitalizá-la, organizando círculos que culminaram com a feira. A Praça Tiradentes precisa desta ocupação. Depois que o Centro de Referência ao Artesanato Brasileiro foi inaugurado, a região ganhou ainda mais visitantes”, conta Paula de Oliveira Camargo, do Centro Carioca de Design, ligado ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação.

Feira de discos em vinil atrai gente de toda parte

Contação de histórias para as crianças, feira de vinil para colecionadores, cerveja artesanal e muita música prometem embalar o público. A atração das 18h é Marcelo Mimoso, que interpretou Luiz Gonzaga no musical “Gonzagão, a lenda”. Com show no formato de trio, tal qual foi criado por Luiz Gonzaga, com sanfona, triângulo e zabumba. Marcelo será virá acompanhado pelos irmãos Danilo e Nandinho Barros, seguindo suas raízes nordestinas, levando ao público um repertório que mistura o tradicional e o novo do cenário de Forró Pé de Serra.

Serviço

Tiradentes Cultural

Hoje, das 13h às 20h, com programação variada.

Pça. Tiradentes, Centro. Entrada franca