Léo Russo estreia sua roda de samba na Barra

Leo Russo, jovem talento do samba, terá uma roda de samba para chamar de sua. A primeira edição do Boteco do Leo Russo vai sacudir o bar Píer da Barra (Av. do Pepê, 40) no dia 25 de março, domingo, a partir das 14h.

Os encontros serão quinzenais, e a ideia é receber convidados vários sem ensaios ou um repertório previamente ensaiado. E o público vai cair no samba ao som de clássicos de mestres como Cartola, João Nogueira, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, entre muitos outros, além de canções autorais do próprio Leo.

O cantor estará acompanhado por Alceu Maia (cavaquinho), Diogo Cunha (violão de sete cordas), Magno Julio, Rafael Chaves e Marcos Tadeu (percussões). A produção é de Eduardo Chaves, um dos filhos de Zeca Pagodinho.

Serviço:

Boteco do Leo Russo

Dia e hora: 25 de março, domingo, a partir das 14h

Local: Bar Píer da Barra (Av. do Pepê, 40)

Ingresso: R$ 25