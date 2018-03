Ex-marido de Britney Spears quer revisão de pensão alimentícia

Os advogados de Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, mandaram uma carta para Jamie Spears, pai da cantora e que administra seus bens, pedindo uma revisão da pensão alimentícia de US$ 20 mil (cerca de R$ 66 mil) que ele recebe desde 2008, quando garantiu a guarda dos dois filhos do casal, Sean e Jayden.

De acordo com o site TMZ, Ferderline e Jamie Spears fizeram uma reunião na última sexta-feira, 16, para discutir o assunto e não chegaram a nenhum acordo porque o pai da cantora acredita que seu antigo genro está usando o dinheiro para outros fins que não sejam o sustento dos filhos.

Os advogados de Federline pediram a revisão por conta do sucesso dos shows de Britney em Las Vegas (EUA) e acreditam que ela poderia contribuir com o aumento de gastos que ele vem tendo com os filhos. No entanto, o TMZ informa que os advogados não especificaram quais foram esses aumentos de gastos - o que aumentou as suspeitas sobre Jamie.

Fonte: Estadão Conteúdo