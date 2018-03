Atriz de 'Sex And The City' se candidata ao governo de Nova York

A atriz Cynthia Nixon, conhecida por interpretar a personagem Miranda da série Sex And The City, anunciou que será candidata ao governo do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 19.

"Nova York é minha casa. Eu nunca vivi em nenhum outro lugar. Quando cresci aqui, éramos apenas minha mãe e eu em um apartamento com um quarto, no quinto andar. Nova York é onde fui criada, e onde estou criando meus filhos. Sou orgulhosamente formada em uma escola pública", conta, a respeito de sua relação com a cidade.

Em sequência, Cynthia comenta sobre diversos problemas sociais, ressaltando que ama a cidade, mas que ela precisa de "mudanças".

"Estamos cansados de políticos que se importam mais com manchetes e poder do que conosco", critica.

Fonte: Estadão conteúdo