Lolla Parties antecipam apresentações de artistas internacionais

O álbum "As You Were", lançado no ano passado, aponta uma boa perspectiva para a reconstrução artística de Liam Gallagher. Depois de brigar com o irmão, Noel Gallagher, causando a implosão de um dos grupos mais importantes dos anos 1990/2000, o Oasis, e da breve aventura que foi o Beady Eye, Liam chegou a negar que seguiria carreira solo. Mas entrou em estúdio ao reconhecer que tinha um punhado de boas músicas. A irresistível "Wall of Glass" foi escolhida como single do disco, maduro e ao mesmo tempo despretensioso. Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (21), 21h30. R$ 220/R$ 340. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

O quinteto californiano The Neighbourhood vem ao Brasil pela primeira vez. Com o vocalista Jesse Rutherford à frente, o grupo acaba de lançar o terceiro disco, que leva apenas o nome da banda. Cine Joia (1.400 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (21), 21h30. R$ 230 (esgotado).

Com influências do pop e do folk, a australiana Tash Sultana iniciou a carreira nas ruas. Com a música "Jungle", de 2016, ela começou a chamar a atenção e fez uma bem-sucedida turnê. Air Rooftop (1.200 lug.). R. Formosa, 157, Anhangabaú. 5ª (22), 22h30. R$ 180/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com br

Depois de se apresentar no Rock In Rio de 2015, o Royal Blood está de volta. O duo formado por Mike Kerr e Ben Thatcher se consagrou em 2017 com o álbum "How Did We Get So Dark?". Cine Joia (1.400 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (22), 21h30. R$ 230. Vendas pelo site: www ticketsforfun.com.br

Uma noite com dois nomes da música pop. Com som repleto de pitadas eletrônicas, o duo Oh Wonder foi formado em Londres há quatro anos e já contabiliza dois álbuns na carreira. Sua apresentação está marcada para às 20h30. Tendo Beyoncé como uma de suas referências, a sueca Zara Larsson (foto) estará no palco às 22h, interpretando músicas de seus dois discos, "1" (2014) e "So Good" (2017). Audio (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (22), 20h30. R$ 200/R$ 320. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

+ Ao lado de sua enérgica banda, The Free Nationals, o americano Anderson .Paak mostra sua mistura de rap, soul e R&B. Seu álbum "Malibu", lançado há dois anos, foi elogiado pela crítica especializada e indicado ao Grammy na categoria melhor álbum urbano contemporâneo. Curiosidade: entre os anos de 2009 e 2012, ele adotou o pseudônimo Breezy Lovejoy, com o qual gravou os dois primeiros álbuns. Cine Joia (1.400 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 3ª (20), 21h30. R$ 230/R$ 260. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Fonte: Estadão Conteúdo