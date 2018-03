Brasileiro acha retrato de Michelangelo escondido em obra

O artista italiano Michelangelo (1475-1564), um dos ícones do Renascimento, pode ter escondido uma caricatura sua no esboço de um retrato de sua amiga Vittoria Colonna, feito em 1525 e atualmente conservado no British Museum, em Londres.

Entre os traços da figura feminina de Colonna, é possível identificar, após um atenta análise, o desenho da silhueta de um homem pintando.

A constatação foi publicada na revista Clinical Anatomy, pelo professor brasilerio Deivis de Campos, da Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, no sul do Brasil.

A caricatura de Michelangelo é semelhante ao autorretrato que o artista desenhou em 1509, ao lado de uma obra dedicada ao amigo Giovanni de Pistoia. Nessa obra, o artista se desenhou de pé, pintando a Capela Sistina, no Vaticano.

De acordo com Deivis de Campos, o autorretrato pode ser um tipo de "assinatura" de Michelangelo, além de ser capaz de fornecer indícios valiosos sobre sua capacidade física e condições de saúde em cada época.

O pesquisador, que atua há anos sobre a obra de Michelangelo, constatou também, em 2017, símbolos pagãos que aludem à anatomia do aparato reprodutivo feminino na Capela dos Medice, em Florença.