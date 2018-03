Fã quebra aparelho ortodôntico ao ver 'Pantera Negra'; ator se oferece para pagar

A jovem Sophia Robb ficou tão animada enquanto assistia ao filme "Pantera Negra" que estourou o seu aparelho ortodôntico. Em post no Tumblr, um dentista da Califórnia (EUA) contou a história da paciente, que marcou uma consulta de emergência para consertar o aparelho após tê-lo quebrado assistindo a uma cena em que Michael B. Jordan tira a camisa.

Sophia viu o post e comentou no Twitter a situação. "Espera aí. Essa garota sou eu. Esse é o tumblr do meu dentista. Esse é um post sobre mim? Vou me matar", brincou em um tuíte que passou de 500 mil curtidas, mostrando um print do post. "Esse é literalmente o meu dentista e ele é a pessoa mais legal que eu já conheci, apesar de ter me exposto na internet", escreveu em um tuíte seguinte.

Cena de Pantera Negra

A história ficou melhor ainda quando Michael B. Jordan começou a seguir Sophia no Twitter e se ofereceu para pagar o conserto do aparelho. "Michael B. Jordan respondeu à minha mensagem, uau, esse é o melhor dia da minha vida", escreveu a adolescente. "Como eu me sinto parcialmente responsável por quebrar o seu aparelho, me diga se eu posso substituí-lo", respondeu o ator.

Fonte: Estadão Conteúdo