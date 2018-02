Rainha Elizabeth assiste desfile na Semana de Moda de Londres

A rainha Elizabeth II fez uma aparição surpresa nesta terça-feira (20) ao desfile do estilista britânico Richard Quinn, durante a Semana de Moda de Londres.

Ao lado de Anna Wintour, diretora da revista "Vogue", a monarca prestigiou os modelos sentada na primeira fileira. Essa foi a primeira vez que Elizabeth II compareceu a um desfile.

No final do desfile, a rainha ainda lançou o prêmio "Queen Elisabeth II for British Design", que tem como objetivo reconhecer um estilista de moda britânico, que apresente talento e originalidade.

A cada ano um membro da família real britânica ficará responsável em entregar a premiação, que foi fechado com o Conselho Britânico de Moda.