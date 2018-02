Museu do Amanhã promove oficina para transformar ambientes inabitáveis

Espaços essencialmente inabitáveis ou que se tornam inabitáveis pela atuação destrutiva do homem no meio ambiente ​representam importante estímulo no desenvolvimento do projeto “Superfícies Respiráveis - Sistemas Fotossintéticos Autônomos”, que será realizado de 23 a 28 de fevereiro, sexta a quarta-feira, no Laboratório do Museu do Amanhã (LAA).

A oficina incluirá experimentação e prototipação com fotossíntese sintética, biotecido de kombucha, padrões inspirados em origamis e natureza, além de confecção de malha fotossintética. A oficina terá vagas limitadas abertas ao público, com inscrições gratuitas pelo site.

“A proposta é criar um sistema autônomo fotossintético que possa ajudar o meio ambiente da Terra e ser uma interface fundamental para facilitar a terraformação em outros planetas, especificamente na troca de gases com o meio ambiente e geração de eletricidade, criando ou ajudando a atmosfera para a vida terrestre”, antecipa Marcela Sabino, diretora do LAA.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Museu do Amanhã, com o artista Ivan Henriques, cientistas da Universidade Livre de Amsterdam, alunos de design e arte da Willem de Kooning Academy,além de alunos e professores engenheiros do Centro Federal de Educação Tecnológica CEFET. O evento conta com o apoio do Consulado Geral dos Países Baixos.

Os resultados dessa semana de experimentação serão apresentados ao público no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, às 16h30.