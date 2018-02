EAV promove ‘viradão’ da diversidade para impulsionar a vinda da exposição Queermuseu

Um levante festivo contra a censura e a intolerância. Um grande movimento que pretende dar voz às mais diversas manifestações artísticas brasileiras. Um espaço potente para produção de pensamento. Assim será o Levante Queremos Queer, que vai ocupar o Parque Lage no próximo dia 24, sábado, a partir das 10h.

O viradão seguirá embalado por apresentações de grupos ligados à cultura popular como o Tambores de Olokum, o Jongo da Serrinha e o Cordão do Boitatá. A bateria da Mangueira e o Afoxé Filhos de Gandhi são outros trunfos da instigante programação, que contará ainda com rodas de coco e com o Slam das Minas, Baque Mulher, Bunytus de Corpo, Tyaro Maya e muitos outros.

O Levante tem produção da Escola de Artes Visuais do Parque Lage em parceira com Dyonne Boy (coordenadora executiva do Jongo da Serrinha) e Julio Barroso (agitador cultural e integrante do Ocupa Carnaval).

Ao todo serão doze horas de programação gratuita e ininterrupta, que deve acontecer simultaneamente no jardim do chafariz, no palacete e na oca, que receberá artistas performáticos.