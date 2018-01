Berlim recebe maior exposição sobre italiano Gianni Versace

A cidade de Berlim, na Alemanha, receberá até o dia 13 de abril a maior exposição em homenagem ao estilista italiano Gianni Versace.

Localizada no Kronprinzenpalais, a mostra contará a história da marca que leva o sobrenome da família por meio da cultura, moda, música e inspirações ao longo de seus 40 anos.

Ao todo, serão 300 peças que tem o objetivo de fazer um panorama de todo o trabalho de Versace, além de roupas vistas pouquíssimas vezes desde os anos 1980 e 1990, incluindo algumas usadas pelas famosas Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Kate Moss, Lady Di, Elton John, entre outras personalidades.

"Gianni Versace Retrospective" também terá peças de design.

Acessórios de porcelana, relógios, joias, tapetes e outros objetos, muitos deles trazidos para a Alemanha por quatro colecionadores, que permitiram evocar a versatilidade do estilista italiano.

"O sistema Versace teve uma magia que eu não quis deixar quando ele morreu, então comecei a colecionar peças, mesmo em lojas de segunda mão, para não encerrar o que me inspirou e me condicionou. Hoje tenho duas mil peças na minha coleção", explicou à ANSA Sabina Albanou, curadora da exposição. Gianni Versace foi morto com dois tiros na nuca em sua mansão em Miami, em julho de 1997, pelo serial killer Andrew Cunanan.