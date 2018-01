Banda Eddie divulga música inédita 'Girando o Mundo'

"Dance com seus próprios passos, cante do jeito que quer. Viaje com seus super saltos, dispa-se do que quiser". É com este trecho que a Banda Eddie inicia sua nova música, Girando Mundo. Composta pelo vocalista Fábio Trummer e produzida por Pupillo Oliveira, do Nação Zumbi, a faixa homenageia o carnaval de rua e faz um retrato de tudo aquilo que move a festa.

"Essa letra é sobre um casal vivendo a diversidade da folia e, principalmente, a embriaguez da felicidade que ela proporciona", explica o vocalista Fábio Trummer.

Antecipando o álbum "Mundo Engano", previsto para ser lançado no dia 26 de fevereiro, "Girando o Mundo" está disponível no Youtube e, a partir da próxima semana, em todas as plataformas digitais.