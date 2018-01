Laura Pausini e Negramaro se apresentarão em Sanremo

As estrelas da música italiana Laura Pausini, Gianna Nannini e Gianni Morandi, além do grupo de rock Negramaro, estão entre os convidados para o Festival de Sanremo 2018, segundo confirmaram fontes locais nesta sexta-feira (26).

Os artistas se preparam para duas músicas durante o festival, incluindo um dueto com o diretor artístico deste ano, o cantor e compositor Claudio Baglioni.

Além deles, já estão confirmados para a edição deste ano as participações internacionais dos cantores James Taylor e Sting, que farão uma homenagem à música italiana no palco do Teatro Ariston.

Laura Pausini

Neste ano, a 68ª edição do maior festival de música italiana ocorre entre os dias 6 e 10 de fevereiro.

- Apresentação dos campeões:

De maneira oficial, a organização do Festival anunciou as canções que os 20 artistas que já foram campeões do evento vão apresentar no dia 9 de fevereiro. Eles poderão reinterpretar seus "hinos", bem como convidar artistas italianos ou estrangeiros para as apresentações.

No mesmo dia em que os campeões se apresentarão, a organização também anunciará os vencedores do prêmio "Novas Propostas", onde só músicos estreantes participam.

- Confira a lista com os artistas e as músicas que serão apresentadas:

- Annalisa con Michele Bravi ("Il mondo prima di te")

- Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré ("Il coraggio di ogni giorno")

- Decibel con Midge Ure ("Lettera dal Duca")

- Diodato e Roy Paci con Ghemon ("Adesso")

- Elio e le Storie Tese con Neri per Caso ("Arrivedorci")

- Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi ("Non mi avete fatto niente")

- Giovanni Caccamo con Arisa ("Eterno")

- Le Vibrazioni con Skin ("Così sbagliato")

- Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell'Antoniano e Paolo Rossi ("Una vita in vacanza")

- Luca Barbarossa con Anna Foglietta ("Passame er sale")

- Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim ("Rivederti")

- Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto ("La leggenda di Cristalda e Pizzomunno")

- Nina Zilli con Sergio Cammariere ("Senza appartenere")

- Noemi con Paola Turci ("Non smettere mai di cercarmi")

- Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi ("Imparare ad amarsi")

- Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri ("Il segreto del tempo")

- Red Canzian con Marco Masini ("Ognuno ha il suo racconto")

- Renzo Rubino con Serena Rossi ("Custodire")

- Ron con Alice ("Almeno pensami")

- The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti ("Frida (Mai, Mai, Mai)") (ANSA)