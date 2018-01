Camelos são expulsos de concurso árabe por uso de botox

Pelo menos 12 camelos foram desclassificados de um concurso anual de beleza na Arábia Saudita nesta terça-feira (23) por uso de botox.

De acordo com a imprensa local, os criadores aplicaram a substância nos animais para deixá-los mais bonitos. No entanto, qualquer forma de modificação dos camelos é proibida pelas regras do manual, o que causou a expulsão dos competidores.

O concurso faz parte de um festival realizado próximo a Riad, capital do país do Oriente Médio. Os prêmios distribuídos podem chegar a 213 milhões de riyals, o equivalente a cerca de R$182 milhões.

Além das competições, que vão desde os concursos de beleza a corridas com os camelos, o festival conta com um mini-zoológico, um museu com esculturas de camelos, barracas para provar leite do animal e um planetário.