Margherita é eleita 'Miss Pizza 2018' na Itália

A "margherita" venceu neste domingo (21) o concurso "Miss Pizza 2018", realizado em Rimini, na costa leste da Itália, pela Associação Industrial dos Moleiros (Italmopa).

A votação ocorreu durante um congresso de produtores de farinha, principal matéria-prima do prato italiano mais amado em todo o mundo.

Em uma eleição entre trabalhadores do setor, 57,3% escolheram a "margherita", que leva molho de tomate, manjericão e muçarela, como o melhor sabor de pizza. Em seguida aparecem "Napoli", com 16,6%, "quattro stagioni", com 7,7%, e "diavola", com 7,4%.

Na Itália, o consumo de pizza per capita é de 12,5 quilos por ano, e a quantidade de farinha destinada à produção do alimento em 2017 foi de 370 mil toneladas, além das 50 mil compradas diretamente pelos consumidores.