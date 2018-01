Orquestra do Rancho Flor do Sereno volta à cena em temporada na Casa do Choro

O Carnaval de Pixinguinha inaugura a temporada de 2018 da Casa do Choro. As apresentações serão realizadas de 24 de janeiro a 8 de fevereiro, sempre às quartas e quintas, em temporada com o Rancho Carnavalesco Flor do Sereno e participações de Pedro Miranda, Pedro Paulo Malta e Nina Wirtti. Desta vez, o homenageado é o cantor e compositor, Elton Medeiros.

“Ele já tinha uma relação com o carnaval das antigas, tinha uma família que participava do carnaval em rancho. O Elton foi uma das pessoas que mais incentivou a formação da Orquestra Rancho Flor do Sereno”, lembra Paulo Aragão, diretor musical do espetáculo.

Com direção musical de Pedro Aragão e Paulo Aragão, a Orquestra do Rancho Flor do Sereno é formada por Tomaz Retz (flauta e flautim), Rui Alvim e Rodrigo Milek (clarinete e sax alto), Pedro Paes (sax tenor), Juan Varela (trompete), Thiago Osório (bombardino), Fernando Zanetti (tuba), Luiz Flavio Alcofra (violão), Jayme Vignoli (cavaquinho), Marcus Thadeu, Magno Julio, Gabriel Leite e Oscar Bolão (percussão). Nina Wirtti, Pedro Paulo Malta e Pedro Miranda fazem participações especiais (Nina Wirtti não estará no show do dia 24 e Pedro Miranda não fará o show do dia 1°).

A Casa do Choro informa que ainda passarão por lá, neste ano, nomes como Alexandre Caldi e Itamar Assiere, João Lyra e João Camarero, Quarteto em Cy, além de homenagens aos 100 anos do nascimento de Jacob do Bandolim.