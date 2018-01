Itália divulga as 10 finalistas à Capital da Cultura de 2020

Os Ministérios dos Bens Culturais e do Turismo da Itália anunciaram as 10 cidades finalistas que vão concorrer ao título de "Capital Italiana da Cultura" de 2020.

As cidades que foram escolhidas para a final são: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.

A partir de agora, as 10 cidades terão que apresentar seus projetos durante as audiências da comissão do evento, que é presidiada por Stefano Baia Curioni.

A vencedora irá se tornar um ponto de referência a nível nacional e internacional. A cidade ganhará também uma contribuição de um milhão de euros do Ministério da Cultura.

O título de Capital Italiana da Cultura 2020 será divulgado durante uma cerimônia pública em Roma, no dia 16 de fevereiro.

A Capital Italiana da Cultura de 2018 é a cidade de Palermo, na Sicília. Em 2017, o título foi representado por Pistoia, na região da Toscana.