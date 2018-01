Veja os melhores destinos turísticos para cada signo em 2018

Os fãs de horóscopos já verificaram o que os astros estão preparando para 2018 no que diz respeito ao amor, dinheiro, trabalho e sorte. Mas nem todos sabem qual o destino ideal para cada signo do zodíaco. De acordo com o Skyscanner, para fazer a viagem perfeita é preciso haver uma harmonia com o cosmos, já que existem lugares determinados para cada tipo de pessoa.

Áries - Tenerife, ilha na Espanha:

Segundo o Skyscanner, este ano será repleto de paixão, novas descobertas, encontros misteriosos. Com isso, nada melhor que aproveitar uma bela ilha do arquipélago das Canárias. Os arianos são empreendedores e confiantes em todas as ocasiões, por isso saberá enfrentar todos os obstáculos deste ano. Desta forma, o ideal é aproveitar os frutos de tanta consistência e trabalho em Tenerife. Lá, as estrelas vão fornecer um coquetel de emoções e oportunidades.

Touro - Helsínquia, na Finlândia:

Os taurinos estão cansados e sempre procuram estabilidade em todas as frentes. Por isso, 2018 será um ano de calma, paz interior e reflexão para superar as mudanças de humor e os altos e baixos vividos no trabalho. Talvez a inspiração seja encontrada no cenário nevado da Finlândia. A bela capital é tranquila, acolhedora, mas ao mesmo tempo vibrante, criativa e cheia de estímulos.

Gêmeos, Pequim, na China:

De acordo com o Skyscanner, espera-se que 2018 chegue com os resultados para as metas criadas pelos geminianos em 2017.Tudo que foi estabelecido com determinação será conquistado, inclusive, uma viagem para a China. As estrelas estão à disposição dos geminianos para que todos realizem uma viagem longa. Uma caminhada na Grande Muralha, ou uma selfie na Praça Tiananmen, a maior praça do mundo, será ideal para as pessoas desse signo.

Câncer - Zanzibar,na Tanzânia:

Cansada de ritmos pesados por causa de um 2017 movimentado, as pessoas de câncer estão procurando energia nova para recarregar as baterias e enfrentar uma ótima fase no trabalho. Em 2018, os cancerianos se deixarão seduzir por uma jornada exótica, o que implicará passagens lentas na praia, longas leituras e mergulhos em águas claras, frescas e salgadas. Mudanças na visão de trabalho, novas posições e tarefas e grandes desafios: as estrelas oferecem uma viagem a Zanzibar, onde será possível se regenerar e redescobrir toda a beleza que está dentro de cada um.

Leão - Marrakech, em Marrocos:

Segundo o Skyscanner, 2018 será um ano intenso de amor e cheio de paixão, que vai permitir ao leonino viver uma experiência no deserto marroquino e em uma das cidades mais fascinantes e intrigantes do mundo: Marrakech! Os leoninos são bem sucedidos em tudo e sempre encontram uma maneira de escapar da rotina, mesmo que às vezes sinta um pouco de presunção. Os desafios de 2018 não irão assustá-los e será possível encontrar tempo para aproveitar os frutos dos esforços da melhor maneira possível. A ideia de uma viagem a Marrakech começará a provocá-los desde o início do ano.

Virgem - Bali, na Indonésia:

O ano de 2018 será um teste e o virginiano terá que dar as melhores respostas, principalmente para evitar brigas de casal e tentar superar alguns mal-entendidos no trabalho e na família. A paz de uma ilha como Bali irá colocar os virginianos de volta aos trilhos e lhe dará uma calma interior. Além disso, será possível combinar sessões de Yoga, em Ubud, com caminhadas nos campos de arroz e navegar na costa ocidental, para desafiar as ondas do oceano e exaltar à vida.

Libra - Porto, em Portugal:

Todos os esforços e sacrifícios no trabalho dos anos anteriores serão recompensados em 2018. As surpresas virão em todos os campos e o libriano viverá com entusiasmo, mas sobrecarregado por tantas coisas novas, o que lhe dará um pouco de melancolia. Por isso, as estrelas vão levar os librianos a Portugal, para que seja experimentado o melhor de um país que sabe o significado de "saudade", mas que também reserva muitas surpresas, boa comida, bom tempo e muita criatividade.

Escorpião - Nova York, nos Estados Unidos:

Com uma agenda repleta de compromissos, o escorpiano muitas vezes perde as melhores oportunidades, mas 2018 está pronto para apresentar muitas surpresas para os escorpianos. Todas as pessoas desse signo precisarão de estimulação e energia nova, muita inspiração e audácia, principalmente porque as estrelas previram uma viagem para a cidade mais louca do mundo: Nova York. A Big Apple é o reino da criatividade e da cidade perfeita para escorpianos.

Sagitário, Praga, na República Tcheca:

De acordo com o Skyscanner, 2018 será um ano de confirmação no campo do amor, mas também um período para preparar o caminho para grandes avanços na área profissional. Um fim de semana em Praga servirá para consolidar relacionamentos duradouros entre amigos ou para desfrutar de momentos maravilhosos com seu parceiro.

Capricórnio - Moscou, na Rússia:

O ano de 2018 será repleto de triunfos e realizações profissionais para os capricornianos. Para comemorar, nada melhor que visitar a praça Vermelha, em Moscou. Os astros vão levar as pessoas desse signo para a Rússia, onde poderão aceitar novas tarefas e abrir o coração para o amor.

Aquário - Amsterdã, na Holanda:

Espíritos livres e cheios de entusiasmo, as estrelas fornecem para os aquarianos um novo ano em busca de autonomia e criatividade. 2018 é o ano perfeito para voar para Amsterdã e se fascinar pela energia contagiosa de uma cidade vibrante.Tantas emoções no campo sentimental, reuniões intrigantes e os pensamentos poderão ser renovados na capital holandesa.

Peixe - Catânia, na Itália:

O pisciano quer uma mudança e precisará encontrar a inspiração certa para mergulhar em novas aventuras e fazer novos projetos. Por isso, os astros fornecem um 2018 cheio de medos para superar e horizontes para construir.Para um recomeço, nada melhor do que visitar a Sicília, na Itália. Este é o lugar perfeito para quem procura as influências culturais mais interessantes do mundo. Lá será possível ganhar uma nova confiança para enfrentar grandes desafios.