Jojo Todynho chega ao 1º lugar no Top viral Brasil do Spotify 

O clipe Que Tiro Foi Esse de Jojo Maronttinni, artista do chamado novo funk também conhecida como Jojo Todynho, já tem mais 5 milhões de visualizações, e a música chegou ao 1º lugar na playlist As 50 Virais do Brasil e no 11º lugar na playlist Global Viral 50 do Spotify, ao lado de sucessos de grandes artistas internacionais.

O hit também entrou no Top 100 do Spotify, na 89º posição. Jojo é a primeira artista do “Funk Hits”, canal da Universal Music Brasil dedicado ao estilo, a entrar no Top 100 das músicas mais ouvidas na plataforma.

Jojo também participa do novo clipe da cantora Anitta, “Vai Malandra”, lançado recentemente. Anitta convidou Todynho para participar do Bloco das Poderosas, como musa. Jojo ainda foi convidada pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis para sair como destaque em um carro alegórico com o tema “Intolerância”.

Moradora de Bangu, na Zona Oeste carioca, Jojo Maronttinni ganhou repercussão depois do lançamento do seu clipe “Sentada Diferente”, com produção do DJ Batata.