Festival de Sanremo anuncia trio de apresentadores

A organização do Festival de Sanremo, mais tradicional competição musical da Itália, confirmou nesta terça-feira (9) o trio de apresentadores de sua próxima edição, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de fevereiro de 2018.

Ao lado do diretor artístico do evento, Claudio Baglioni, que já havia sido anunciado em setembro, estarão a atriz, modelo e cantora suíço-italiana Michelle Hunziker e o ator Pierfrancesco Favino, um dos maiores astros do cinema na Itália atualmente.

"Que emoção, posso dizer que estou verdadeiramente explodindo de alegria", afirmou Hunziker, acrescentando que deseja levar um momento "dedicado à feminilidade" ao festival. Até agora, não se sabe o nome dos artistas convidados para espetáculos em Sanremo, mas fala-se em Laura Pausini, Sting e Liam Gallagher.

"Nós já os confirmamos, vamos ver se agora eles confirmam", brincou Baglioni, também um cantor de longa carreira. O Festival de Sanremo acontece anualmente no Teatro Ariston, situado na cidade homônima, na região da Ligúria.