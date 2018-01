Obama é o primeiro convidado de Letterman em série na Netflix

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama será o primeiro convidado do novo programa do apresentador de talk show David Letterman, que estreia no dia 12 de janeiro na Netflix. Chamada "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" ("Meu próximo convidado dispensa apresentações, com David Letterman", em tradução livre), a série terá seis episódios de 60 minutos produzidos dentro e fora do estúdio.

O programa marcará a primeira aparição de Obama na TV desde que deixou o cargo, em janeiro de 2017.

De acordo com a Netflix, a série só terá convidados considerados extraordinários e fascinantes por Letterman. Entre os entrevistados estão o ator George Clooney; o rapper Jay-Z; o radialista Howard Stern; a comediante Tina Fey; e a ativista de educação e Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzal.

Letterman, de 70 anos, deixou o comando do "The Late Show" em maio de 2015. Na ocasião, disse que queria passar mais tempo com a família depois de mais de 30 anos apresentando o programa.

A volta do apresentador à TV já havia sido anunciada em agosto de 2017, quando ele disse que o papa Francisco e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seriam os principais nomes que gostaria de entrevistar.