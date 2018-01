Metá Metá esgota ingressos de temporada na Audio Rebel

O Metá Metá é conhecido por sua nova abordagem à música brasileira, fundindo seus elementos com música africana, jazz e rock. Em janeiro, os cariocas poderão conferir toda essa explosão sonora ao vivo, no palco da Audio Rebel, onde o grupo se apresenta em três noites consecutivas: 10, 11 e 12/01, sempre a partir das 20h.

O retorno à casa em Botafogo é especial: pela primeira vez, o Metá Metá se apresenta no espaço em formato de quinteto, com banda completa. O evento já tem ingressos antecipados à venda para o público geral, com desconto exclusivo para membros do Clube Audio Rebel.

Formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra) em 2008, o Metá Metá soma uma trajetória de 3 discos lançados e 2 EPs. Na Rebel, o power trio conta com os músicos Marcelo Cabral (baixo) e Sergio Machado (bateria), com quem gravaram o elogiado disco “MM3”. O grupo é fruto direto da aproximação da cultura difundida pelos cultos afroreligiosos, como o candomblé - não por acaso, o nome do projeto significa “três ao mesmo tempo”, em iorubá. Os músicos são presença marcante na atual e efervescente cena paulistana, onde se uniram a nomes como Romulo Fróes, Rodrigo Campos e Passo Torto. Esse núcleo criativo lançou cerca de 30 discos nos últimos cinco anos, colaborando com artistas como Elza Soares, Tony Allen e Criolo.

A sonoridade foi evoluindo neste processo. No primeiro trabalho, o álbum autointitulado de 2011, o Metá Metá apresentava um som minimalista, brincando com a dualidade entre a polifonia e o silêncio. Em “MetaL MetaL” (2012), fez a interseção de vários instrumentos e mesclou ritmos latinos, jazz, punk rock e avant-garde à sua sonoridade brasileira, ganhando resenhas elogiosas de The Guardian, Rolling Stone, The Independent e muitos outros. Já em “MM3”, o grupo trouxe novos caminhos ao utilizar referências do norte da África - de países como Marrocos, Etiópia, Niger e Mali. O som é dinâmico e flexível, buscando sensações de êxtase, catarse e transe.

Esta será uma das oportunidades do fã de música garantir seu ingresso com as vantagens exclusivas do Clube Audio Rebel, iniciativa da casa tradicional da música carioca. A movimentada agenda da Rebel, que vai do jazz ao punk com atrações nacionais e internacionais, vai chegar com exclusividade e antecedência aos assinantes. A partir de apenas R$20 reais ao mês, é possível receber brindes, prioridade na compra de ingressos antecipados (e sem taxa de conveniência) e participação em sorteios de ingressos para shows na Rebel e eventos de parceiros.