'Agosto' de Tracy Letts reestreia dia 11 de janeiro no Teatro Sesi Centro

Sucesso de público e crítica na temporada 2017, “Agosto” (August: Osage County), do americano Tracy Letts,, vencedora dos prêmios Pulitzer e Tony, volta em cartaz de 11 de janeiro a 4 de fevereiro, no Teatro Sesi Centro, no Rio de Janeiro. A peça mostra uma família disfuncional que se reúne depois que o patriarca desaparece, em um encontro de acerto de contas entre a mãe (Guida Vianna) que faz quimioterapia e as três filhas que escondem pequenos e amargos segredos, inclusive de seus maridos.

Guida Vianna, que celebra uma trajetória de quatro décadas de carreira, comenta sua personagem Violet como “uma mulher que vive numa situação limite, literal e metaforicamente falando.

“Violet guarda mágoa de Barbara porque ela não voltou para casa quando soube do seu câncer, mas voltou quando o pai desapareceu. É a filha preferida porque Violet a julga a mais inteligente e a mais parecida com ela, e os temperamentos parecidos levam as duas a embates frequentes”, diz Guida.

Letícia Isnard chama a atenção para como a semelhança com a mãe assombra sua personagem, dizendo que “Barbara luta para não ter o mesmo destino da mãe: a solidão, consequente de uma personalidade forte, acachapante e agressiva. Romper com esse ciclo de infelicidade e violência é também um ato de amor”. Em crise com o marido, a filha adolescente (Lorena Comparato), distante das irmãs e do pai, a atriz define Barbara como “uma mulher forte, que está num momento de total desestabilização.”

Além de Guida Vianna e Letícia Isnard, o elenco de “Agosto” conta com: Lorena Comparato e Isabella Dionísio (revezando a personagem Jean Fordham), Claudia Ventura (Karen Weston), Claudio Mendes (Charlie Aiken), Eliane Costa (Mattie Fae Aiken), Guilherme Siman (Charles Júnior), Julia Schaeffer (Johnna Monevata), Alexandre Dantas (Steve Heidebrecht), Marianna Mac Niven (Ivy Weston), Isaac Bernat e Paulo Giardini (revezando as personagens Beverly Weston/Bill Fordham).

Se o destino das personagens é inevitavelmente trágico, isso não faz de “Agosto” uma tragédia. Tracy Letts usa recursos do melodrama, da comédia de costumes, das sitcoms da televisão norte-americana e do vaudeville.