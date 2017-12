Orquestra Johann Sebastian Rio apresenta dois concertos natalinos

A orquestra Johann Sebastian Rio preparou dois concertos para encerrar o ano com programas que reforçam a proposta barroca do grupo e celebram o clima natalino. O primeiro será no próximo domingo (17), no Theatro Municipal, e faz parte da série “Domingo no Municipal”, com ingressos a preço popular (R$ 1,00). Em seguida, no dia 21, 5ª feira, a Johann se apresenta no RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim e conta com a participação especial da premiada soprano Lina Mendes, um dos grandes talentos da nova geração de cantoras líricas.

Lina já se apresentou nos principais teatros e salas de concerto do país e tem experiência internacional. Ela, recentemente, representou o Brasil no BRICS Cultural Festival Xiamen, na China, cantando obras dos principais compositores eruditos brasileiros. Em 2015, interpretou a personagem Musetta, na ópera La Bohème, no Palau de les Arts de Valencia, na Espanha, e em 2014, recebeu o prêmio da Revista Concerto na categoria Jovem Talento pelo júri popular.

Bach, Vivaldi, Corelli, Handel e Villa-Lobos estão entre os grandes compositores em repertórios

Os repertórios dos dois concertos incluem obras de grandes compositores como Bach, Vivaldi, Corelli, Handel e Villa-Lobos. Algumas músicas que celebram as festas de final de ano também serão interpretadas no concerto do aeroporto, como Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber), Noite feliz (Joseph Mohr/Franz Xaver Gruber) e White Christmas (Irving Berlin).

"Vamos fechar o ano com músicas que falam diretamente ao coração, em um momento tão delicado para o país e a cidade do Rio. Para o Theatro Municipal, preparamos um concerto que revela os talentos dos músicos da Johann como solistas em obras de três expoentes máximos do Barroco, nosso padrinho Bach, além de Vivaldi e Corelli, dois virtuoses que criaram belas peças para violino. No Galeão, a ideia é receber, em clima de confraternização, quem chega de viagem para passar o Natal no Rio", comenta Felipe Prazeres, maestro e diretor artístico da orquestra.

As duas apresentações fazem parte do projeto de temporada da Johann Sebastian Rio apresentado e patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e pelo RIOgaleão, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.