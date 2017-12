Mais uma vez, árvore de Natal de Roma é criticada na Itália

Pelo segundo ano consecutivo, a árvore de Natal montada na Piazza Venezia, em Roma, tem causado críticas entre os moradores e até mesmo políticos da "Cidade Eterna".

O abeto vermelho, vindo de Val di Fiemme, em trentino Alto Ádige, foi decorado com 600 bolas de Natal e 3 mil metros de luzes LED. Nas redes sociais, a árvore foi batizada como "pobre e triste". Além disso, os usuários estão utilizando a hashtag "#Depenada".

Até mesmo o líder da Liga Norte, Matteo Salvini, criticou a decoração. " Eu vi a tristeza da árvore na Piazza Venezia. No ano que vem, vamos dar uma árvore do Trentino e talvez até faça um presépio se não ofendermos ninguém. Talvez devamos perguntar a [Matteo] Renzi e [Barack] Obama se podemos fazer o presépio".

Somente ontem (10), a prefeita de Roma, Virginia Raggi, comentou sobre a escolha da árvore da Piazza Venezia. "Queremos que seja um Natal de sustentabilidade, de modo que as luzes sejam de baixo consumo e o abeto é certificado, por isso também cumpre com o máximo e rigoroso padrão ambiental e decoração simples e sofisticada", disse em sua conta no Facebook.

Logo depois, diversas pessoas criticaram a declaração. "A árvore está realmente triste, depenada e torta. Era melhor na floresta, mas a iluminação não é tão ruim", diz um leitor. No entanto, alguns moradores gostaram da decoração e defenderam Raggi. "É uma árvore bonita em relação às dificuldades da cidade. Árvores modernas para tempos melhores", escreveu um usuário. "Ler as críticas de uma árvore de Natal enquanto você percorre a preferencial da via Gregorio VII, simplesmente pavimentada, dá uma sensação do quanto estamos trabalhando nesta cidade. Os problemas estão lá, mas estamos ganhando esta batalha", escreveu o chefe do Movimento 5 Estrelas, Paolo Ferrara, em sua conta no Twitter.

Esta não é a primeira vez que a decoração de Natal de Roma recebe críticas. No ano passado, a árvore não deixou os moradores satisfeitos. "É tão feia. Teria sido melhor não ter nada" escreveu um dos seguidores, assim como dezenas de outras pessoas que fizeram comentários semelhantes.