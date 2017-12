Editora lança 'Manual de Criminologia Sociopolítica'

A editora Revan lança o Manual de Criminologia Sociopolítica, como fruto de um estudo detalhado da criminóloga venezuelana Lola Aniyar de Castro e de Rodrigo Codino, que ensina em universidades argentinas, depois de ter desempenhado funções judiciais e de cursar estudos na França. O Manual traz para os leitores, desde a história crítica, social e política do pensamento criminológico até a Criminologia Regressionista do século XXI e a Vitimologia, passando por todos os pontos mais importantes desta vertente do Direito.

O Manual tem como objetivo o percurso básico das Criminologias para os estudantes, de forma didática, e segundo Raúl Zaffaroni, professor emérito da Universidade de Buenos Aires e que escreve o prólogo, ultrapassa esse objetivo, pois será, sem dúvida, uma obra de referência.

“O leitor verificará em suas páginas o papel fundamental que cabe a essa criminóloga na renovação e na construção da criminologia latino-americana. Lola relata esse papel e ele surge dos documentos que a própria autora incorpora, não por vaidade pessoal, mas sim como uma inevitável necessidade da própria exposição, pois ninguém pode omitir nem apagar seu próprio protagonismo”, destaca Zaffaroni.