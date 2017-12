Ospa leva a Campo Bom concerto com Fafá de Belém

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) incluiu Campo Bom em seu roteiro de apresentações natalinas. Nesta terça-feira (12), às 20h30, a cidade recebe grande concerto ao ar livre regido pelo maestro Evandro Matté. O evento terá a participação de uma convidada muito especial: a cantora Fafá de Belém. O Parque Irmãos Vetter sedia a exibição, com entrada franca, e integra a programação do Natal da Integração de Campo Bom, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Smec).

Composições de Bernstein, Dvorák, Camrago-Guarnieri e Strauss estão no programa, além de uma seleção de música popular brasileira que ganhará forma na voz de Fafá, arranjada especialmente para este concerto por Alexandre Ostrovski Jr. A apresentação é parte da Série Interior da Ospa, patrocinada pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Sobre o programa

A noite começa com a trilha do famoso musical "West Side Story", conhecido como "Amor, Sublime Amor", do compositor norte-americano Leonard Bernstein. Depois, a Ospa presta homenagem à música inspirada em dança, executando "Vozes da Primavera", valsa de Johann Strauss II, a "Dança Eslava nº 8" do checo Antonín Dvorák e a "Dança Brasileira n. 1" de Camargo Guarnieri.

Na segunda parte do evento, Fafá sobe ao palco para apresentar sucessos como "Nuvem de Lágrimas", de Paulo Debétio e Paulinho Rezende, "Ave Maria" de Jaime Redondo e Vicente Paiva, "Canto ao filho que vai Nascer", de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcellos, "Leontina Fala de Flores", de Luiz Coronel e Raul Elwanger, e "Coração do Agreste", de Aldir Blanc e Moacyr Luz. Todos os arranjos são inéditos.