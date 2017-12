'Despacito' alcança novo sucesso com versão de frango

Um dos grandes hits de 2017, a música "Despacito", dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, tornou-se a primeira canção majoritariamente em espanhol a alcançar o topo da Billbaord Hot 100 desde "Macarena (Bayside Boys Remix)".

Enquanto muitos acham que parte do sucesso da canção se deve ao remix com vocais do cantor canadense Justin Bieber, outros reconhecem também a contribuição de um talentoso cantor um pouco menos conhecido, que, como é possível ver e ouvir neste vídeo, tem tudo para se tornar um dos mais badalados de todos os tempos.

