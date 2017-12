Nádia Figueiredo apresenta ‘É Natal’ no Cidade das Artes

Falta pouco tempo para o final de ano e os amantes da música vão ganhar um presente da cantora, soprano e compositora, Nádia Figueiredo. Na sexta-feira, 15 de dezembro, às 21h, ela vai apresentar o especial 'É Natal', no Teatro de Câmara, no Complexo Cultural Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Com direção de Vera do Canto e Mello e acompanhada do renomado pianista João Carlos Assis Brasil, Nádia promete emocionar o público em um repertório com canções originais de Natal: a música tema do show, 'O Holy Night' (J.S. Dwight & Adolphe Adam), além de 'Noite Feliz' (Joseph Mohr & Franz Gruber), 'White Christmas' (Irving Berlin), entre muitas outras.

“Sempre tive vontade de participar de uma apresentação de Natal. Gosto de ver a alegria nos olhos das crianças e a minha expectativa é de confraternização. Vamos celebrar a vida e a esperança de dias melhores”, diz Nádia Figueiredo, que no palco do Teatro de Câmara, contará com a participação especial do barítono Leonardo Neiva, em um dueto nas músicas 'Con te Partirò' - composta por Francesco Sartori e Lucio Quarantotto e que ficou famosa na voz do tenor italiano Andrea Bocelli -, e 'Tonight' (Leonard Bernstein e Stephen Sondheim). Além disso, ele fará um solo em 'Granada' (Agustín Lara).

No dia do evento, estará à venda um DVD produzido pela cantora, compositora e soprano, com o clipe de “Ave Maria de Gonoud”. A renda será revertida para a ONG internacional, não governamental e sem fins lucrativos, ‘Médicos sem Fronteiras’, que oferece ajuda médica e humanitária a populações em situações de emergência, nos casos de conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social.

"Há alguns anos, acompanho e contribuo para as ações dos ‘Médicos sem Fronteiras’, um trabalho incrível de salvar vidas ao redor do mundo e no show “É Natal”, continuaremos contribuindo", explica Nádia.

Ficha técnica

Soprano: Nádia Figueiredo

Participação especial: Barítono Leonardo Neiva

Piano: João Carlos Assis Brasil

Direção: Vera do Canto e Mello

Serviço: Nádia Figueiredo apresenta 'É Natal'

Data: Sexta-feira, 15 de dezembro, às 21h

Local: Cidade das Artes (Teatro de Câmara) - Avenida das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingressos e mais informações: www.ingressorapido.com.br

Classificação indicativa: Livre