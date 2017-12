Morre Carmen Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro

A socialite Carmen Mayrink Veiga morreu neste domingo (3) aos 88 anos. A filha dela, Antônia Frering, publicou uma foto da mãe em rede social, com o símbolo de um coração partido.

Carmen Mayrink Veiga nasceu em 24 de abril de 1929 em Pirajuí, no interior de São Paulo, em uma família tradicional do Sudeste do país. O pai, Enéas Solbiati, foi cônsul honorário do Reino da Itália. A mãe, Maria de Lourdes Lacerda Guimarães, era filha do Barão de Arari.

Carmen ficou famosa no mundo da moda e entrou para a lista das mulheres mais bem vestidas da revista Vanity Fair. A socialite foi retratada por artistas mundialmente famosos, como Andy Warhol, e fotografada por Mario Testino e Richard Avedon.

Ela foi casada por seis décadas com o empresário Tony Mayrink Veiga, que morreu no ano passado. O casal teve dois filhos e cinco netos. Tony e Carmen foram considerados “o casal mais chique da América do Sul” por Truman Capote, Diana Vreeland e Anna Wintour, em publicação da Vogue norte-americana.

Carmen sofria de paraparesia espástica tropical e usava cadeira de rodas há quatro anos.