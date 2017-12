Secretaria Municipal de Cultura celebra 30 anos do Museu do Carnaval, no Rio

A Secretaria Municipal de Cultura celebrou, na manhã do último sábado, Dia Nacional do Samba, os 30 anos de fundação do Museu do Carnaval, localizado na Praça da Apoteose, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O museu está sendo revitalizado e voltará a funcionar, com exposições e atividades culturais para o público, ainda no segundo semestre de 2018.

Na ocasião, foram homenageadas personalidades como Haroldo Costa, Rubem Confete e Selminha Sorriso, entre outras.

A celebração começou com a lavagem das baianas, ao som do Afoxé Filhos de Gandhi, e contou com shows da Velha Guarda da Imperatriz Leopoldinense, da escola de samba Estácio de Sá e do interprete do Acadêmicos do Salgueiro, Leonardo Bessa.