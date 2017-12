Projeto Acalanto traz Paola Kirst para a Casa de Cultura Mario Quintana, no RS

Com fonte que varia do samba às vertentes jazzistas, do grito ao sussurro, Paola Kirst canta na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) no Projeto Acalanto. A apresentação ocorre na quinta-feira (7), às 19h, no Auditório Luis Cosme.

O projeto tem o objetivo de divulgar a produção musical e promover o acesso à cultura. Selecionando grupos ou artistas por meio de chamada pública, incentiva apresentações musicais acústicas ou com a utilização de caixa amplificada e microfone. A entrada é gratuita.

A artista propõe diferentes atmosferas, convidando ao palco cada músico, até que todos estejam juntos, em conexão: ora acompanhada pelo maestro Marcelo Vaz, ora pelo baixista Dionísio Souza e completando toda a potencialidade sonora do baterista Lucas Fê.

SERVIÇO

O quê: Projeto Acalanto recebe Paola Kirst

Quando: Quinta-feira (7), às 19h

Onde: Auditório Luis Cosme - 4º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre)

Entrada gratuita.