Ospa apresenta concerto gratuito em Estrela, no RS

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta, na terça-feira (5), às 20h30, concerto especial da programação do 'Natal em Estrela', evento promovido pela prefeitura no Parque Princesa do Vale. Os músicos vão interpretar obras de compositores como Verdi, Piazzolla, Mozart e Camargo Guarnieri, além de trilhas de filmes. A regência é de Evandro Matté, diretor artístico da sinfônica, e os solos são da soprano Raquel Fortes. O evento, patrocinado pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), integra a Série Interior e tem entrada franca.

Sobre o programa

O espetáculo começa com a trilha do musical 'West Side Story', conhecido como 'Amor, Sublime Amor', do compositor norte-americano Leonard Bernstein (1918-1990). Depois, a Ospa presta homenagem à música de ópera e dança. São interpretados dois trechos de óperas de Giuseppe Verdi (1813-1901): a abertura de 'Nabucco' e 'Caro Nome', de 'Rigoletto'. Na sequência, a sinfônica apresenta 'Vozes da Primavera', valsa de Strauss II (1825-1899), e a ária 'A Rainha da Noite', de 'A Flauta Mágica', de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). A 'Dança Eslava nº 8', do checo Antonín Dvorák (1841-1904), é a seguinte do programa.

Passando da tradição europeia para a música latino-americana, a Ospa dá continuidade ao concerto com 'Dança Brasileira nº 1', de Camargo Guarnieri (1907-1993). A expressividade portenha ganha vida com 'Libertango', de Astor Piazzolla (1921-1992). Para contemplar fãs da sétima arte, o repertório destaca trilhas de cinema: 'O Poderoso Chefão', de Nino Rota (1911-1979), e 'Piratas do Caribe', de Klaws Badelt (1967-). A apresentação termina com a canção natalina 'Ó Noite Santa', de Adolph Adam.

Evandro Matté (regente)

É diretor artístico e maestro da Ospa e da Orquestra Unisinos Anchieta, e diretor artístico do Festival Internacional Sesc de Música, que acontece em Pelotas. Trompetista da Ospa desde 1990, é também coordenador cultural da Unisinos. Esteve à frente de orquestras do Uruguai, Argentina, China, República Checa e Alemanha. É coordenador do projeto social Vida com Arte, que atende a 250 crianças, proporcionando inclusão social através da música.

Raquel Fortes (solista)

A soprano é bacharel em Canto Lírico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Em 2015, integrou a classe de jovens cantores do primeiro Opera Studio, do Theatro Municipal de São Paulo, onde trabalhou e apresentou Primeira-Dama e Rainha da Noite da ópera 'A Flauta Mágica', de Mozart. Foi convidada a participar da quinta edição da competição internacional Marcello Giordanni, na Itália, chegando à semifinal. Na Ufrgs, integrou as óperas 'Dido e Enéias' e 'Orfeu'. Apresenta-se com as principais orquestras do Rio Grande do Sul. Tem como orientador vocal o tenor Flávio Leite, além de participar de masterclasses com profissionais de carreira nacional e internacional.

SERVIÇO

O quê: Concerto da Ospa em Estrela | Série Interior | 'Natal em Estrela'

Quando: Terça-feira (5), às 20h30

Onde: Parque Princesa do Vale (Rua Júlio de Castilhos, Cristo Rei, Estrela)

Entrada franca.