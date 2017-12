Coral do Sagrado abre o Natal no Cereal

“Então é Natal! Do velho e do novo, do amor como um todo, que seja feliz quem, souber o que é o bem”. Essa adaptação de “Happy Xmas (War Is Over)”, de John Lennon e Yoko Ono – interpretada pela cantora Simone, reflete a emoção tão presente em nossos corações.

Nesta terça (5), às 18 horas, para celebrar o amor, a esperança, a paz e a fraternidade, o Coral Infantil do tradicional Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus abre as comemorações do Natal no Cereall Gourmet.

Formado por alunos do Ensino Fundamental I, ao longo de quase 13 anos de formação, o Coral Infantil do Sagrado Coração de Jesus vem realizando apresentações dentro e fora do espaço escolar. O repertório traz uma variedade de gêneros musicais, cuja origem é estudada durante as aulas de música. Sob a regência da professora de música Vânia Meirelles Del Guerso, o coral encanta gerações.

Vânia iniciou seus estudos em música aos seis anos de idade no IESA, cursou Harmonia Funcional e Percepção Rítmica/Melódica no Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical, e é pianista e vocalista da Banda Three Jazz. A apresentação do Coral Infantil do Colégio Sagrado Coração de Jesus é aberta ao público. O Restaurante Cereall Gourmet fica à Rua José Bonifácio, 28, no centro de Cabo Frio.

Coral do Sagrado

Cereall

A Eco Chef Mônica Bull traz em sua bagagem 30 anos dedicados à pesquisa e alquimia dos sabores de ervas e especiarias; e acredita ser essencial uma postura sustentável e ecológica, que resgate hábitos alimentares tradicionais. Em 2005 Mônica iniciou sua vida em Cabo Frio com o Armazém do Bem, em seguida surgiu o restaurante vegetariano e vegano, ainda no mesmo endereço. Em 2016, para atender a demanda, nasceu o Cereall Gourmet, em um novo endereço. São mais de 200m² de conforto, bom gosto e beleza. No Cereall os visitantes têm a oportunidade de alimentar o corpo e a alma com vivências físicas, emocionais, sensoriais e despertar o respeito à vida e as tradições.