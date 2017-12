Confira a lista de indicados do 2º semestre da 5ª edição do Prêmio Cesgranrio de Teatro

Os Jurados do Prêmio Cesgranrio de Teatro elegeram, hoje, (01/12), os indicados do 2º semestre da sua quinta edição. Os indicados de, hoje, concorrerão com os do primeiro semestre. A escolha final dos vencedores, bem como a entrega do prêmio ocorrerá em 30 de janeiro, no Copacabana Palace. Os apresentadores da noite serão Du Moscovis e Christiane Torlani e como grande homenageado deste ano, o ator Antônio Fagundes.

Trata-se do prêmio de maior valor do cenário brasileiro: R$ 25 mil para os vencedores de cada uma das 12 categorias, num total de R$ 300 mil.

Os indicados pela comissão julgadora, formada por Jacqueline Laurence, Carolina Virguez, Daniel Schenker, Lionel Fischer, Macksen Luiz, Rafael Teixeira e Tânia Brandão, foram:

Indicados – 2º semestre

Melhor direção

Gustavo Gasparani – 'Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba'

Marco André Nunes – 'Guanabara Canibal'

Pedro Kosovski – 'Tripas'

Ator

Michel Blois por 'Euforia'

Mario Borges por 'Doce Pássaro da Juventude'

Ricardo Kosovski por 'Tripas'

Atriz

Guida Vianna – 'Agosto'

Isabel Cavalcanti – 'A Sala Laranja'

Andrea Dantas – 'A Festa de Aniversário'

Melhor espetáculo

'O Jornal'

'Tripas'

'Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba'

Cenografia

Gringo Cardia – 'Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba'

Marcelo Marques e Marco André Nunes – 'Guanabara Canibal'

Lídia Kosovski – 'Tripas'

Iluminação

Renato Machado – 'Guanabara Canibal'

Bernardo Lorga – 'A Festa de Aniversário'

Paulo César Medeiros – 'O Jornal'

Figurino

Marcelo Olinto – 'Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba'

Marcelo Marques e Carlos Pétit – 'Guanabara Canibal'

Mauro Leite – 'Estes Fantasmas'

Melhor Texto Nacional Inédito

Pedro Kosovski – 'Guanabara Canibal'

Julia Spadaccini - 'Euforia'

Gustavo Gasparani – 'Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba'

Melhor direção musical

Marcelo Alonso Neves – 'Dançando no Escuro'

João Calado – 'Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba'

Melhor Ator em teatro musical

Gustavo Gasparani – 'Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba'

Hugo Bonemer – 'Ayrton Senna, O Musical'

Édio Nunes – 'Kid Morengueira'

Melhor Atriz em Teatro Musical

Soraya Ravenle –'Puro Ney'

Juliane Bodini – 'Dançando no Escuro'

Categoria Especial

Companhia dos Atores Ivan Sugahara – Pela manutenção da Sede das Cias

Roberto Guimarães – Pela sua atuação como programador do Teatro Oi Futuro

Renato Vieira – Pela coreografia e direção de movimento de Zeca Pagodinho, Uma História de Amor ao Samba

Indicados – 1º semestre

Figurino

João Marcelino e Carol Lobato por 'Hamlet – Som e Fúria'

Kika Lopes e Heloisa Stockler por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Marcelo Marques por 'Janis'

Cenografia

Aurora dos Campos por 'Tom na Fazenda'

Carla Berri e Paulo de Moraes por 'Hamlet – Som e Fúria'

Sérgio Marimba por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Iluminação

Maneco Quinderé por 'Hamlet – Som e Fúria'

Renato Machado por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Tomás Ribas por 'Tom na Fazenda'

Melhor ator

Armando Babaioff por 'Tom na Fazenda'

Gustavo Vaz por 'Tom na Fazenda'

Rafael Primot por 'Love, Love, Love'

Melhor Ator em Teatro Musical

Adrén Alves por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Alfredo Del Penho por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Renato Luciano por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Categoria Especial

Dr Morris pela trilha sonora de 'Programa Pentesiléia: Treinamento Para Batalha Final'

Lu Brites pela preparação corporal de 'Tom na Fazenda'

Ricco Viana pela trilha sonora original de 'Hamlet – Som e Fúria'

Melhor atriz

Andrea Beltrão por 'Antígona'

Débora Falabella por 'Love, Love, Love'

Yara de Novaes por 'Love, Love, Love'

Melhor Atriz em Teatro Musical

Aline Deluna por 'Josephine Baker – A Vênus Negra'

Carol Fazu por 'Janis'

Stella Maria Rodrigues por 'Emilinha'

Melhor direção

Luiz Carlos Vasconcelos por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Paulo de Moraes por 'Hamlet – Som e Fúria'

Rodrigo Portella por 'Tom na Fazenda'

Melhor direção musical

Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Ricco Viana por 'Janis'

Dany Roland por 'Josephine Baker – A Vênus Negra'

Melhor Texto Nacional Inédito

Braulio Tavares por 'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

Grace Passô por 'Mata Teu Pai'

Marcia Zanelatto por 'ELA'

Melhor espetáculo

'Hamlet – Som e Fúria'

'Suassuna – O Auto do Reino do Sol'

'Tom na Fazenda'