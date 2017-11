Orquestra Petrobras Sinfônica anuncia CD e DVD que homenageia Los Hermanos

Depois de esgotar em poucos minutos os ingressos para as apresentações do projeto Ventura Sinfônico e levar mais de 10 mil pessoas para teatros do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre em fevereiro deste ano, a Orquestra Petrobras Sinfônica se prepara para lançar “Ventura Sinfônico - Além do que se vê”. O CD estará disponível nas plataformas digitais a partir de 1 de dezembro e chega às lojas em 4 de dezembro junto ao DVD, ambos pela Deck, ao preço sugerido de R$39,90. O documentário traz entrevistas inéditas de Marcelo Camelo e Bruno Medina, ex-integrantes da banda, e depoimentos dos músicos da orquestra sobre o projeto. O filme contou com direção de Fernando Neumayer e Luis Martino, da produtora Tocavideos, e foi em gravado em Portugal, Rio de Janeiro (Teatro João Caetano, Sala Cecília Meireles e Fundição Progresso) e em Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna).

“É lindo unir três mil pessoas para ver um show de música clássica de uma banda que já não toca mais”, comenta Marcelo Camelo. “Foi surpreendente ver aquelas melodias que a gente tinha composto 13 anos antes, num sítio, com 23 anos, sendo executas por uma orquestra. Vimos toda a grandiosidade de um arranjo, que na verdade nunca tinha se revelado”, complementa Bruno Medina.

CD chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (1º)

Já o CD traz na íntegra um dos concertos realizado em terras cariocas, com 40 músicos do conjunto sob regência do maestro Felipe Prazeres, Regente Assistente e Spalla da Petrobras Sinfônica. A releitura de um dos álbuns mais conceituados da banda Los Hermanos, lançado em 2003, contou arranjos de Marcelo Caldi e com a participação especial dos cantores Roberta Campos e Rodrigo Costa (ex-Forfun) em sucessos como “Cara Estranho”, “O Vencedor” e “Último Romance”. O disco foi masterizado na Califórnia pelo produtor Ken Lee, que já trabalhou com nomes como Santana e as bandas de rock Melvins e Machine Head.

“Cada vez mais queremos consolidar o perfil inovador da Petrobras Sinfônica e sempre foi uma vontade nossa homenagear artistas e álbuns que marcaram a história da música brasileira e internacional. Então, quando decidimos tirar o projeto do papel, uma lista imensa veio à nossa cabeça. A banda Los Hermanos, por toda representatividade com um público jovem e por ter marcado uma geração, foi a nossa escolha e tivemos o apoio integral da banda. O ‘Ventura’ é um dos álbuns mais bonitos e cantados dos últimos 20 anos no Brasil e a gente quis levar essa paixão às salas de concerto. O público participou com a nossa orquestra do primeiro ao último acorde. Foi de emocionar!”, conta João Magalhães, Coordenador de Marketing da Petrobras Sinfônica.

O “Ventura Sinfônico” é uma das diversas iniciativas que reforçam o trabalho da Orquestra Petrobras Sinfônica para popularizar a música clássica e renovar o público do gênero. Entre as novidades apresentadas pelo grupo, que está completando 45 anos, destacam-se a reformulação da identidade visual e a divisão da Temporada 2017 em três mundos: Clássico, Pop e Urbano. As séries Djanira, Portinari, Armando Prazeres e Na Sala, além do Festival de Câmara, compõem a programação clássica, enquanto projetos como o “Clássico É...”, com regravações e shows de outros estilos como pop e samba, Em Família, que apresenta versões de clássicos infantis, e#ConcertoSecreto fazem parte das ações que buscam reforçar o perfil agregador, democrático e desbravador do grupo de 80 músicos. Mais informações em www.petrobrasinfonica.com.br.