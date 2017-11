Exposição ‘Amores Vira-latas’ reune ensaios fotográficos com cães e gatos de abrigos

Em busca de uma maior conscientização em torno da adoção de animais, o Center Shopping Rio, em Jacarepaguá, promove, até 22 de dezembro, a exposição fotográfica ‘Amores Vira-latas’, de Jayme Rocha. O evento tem entrada gratuita e acontece no Center Cultural (3º piso), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.

A mostra é fruto do projeto ‘Celebridade Pet’, idealizado há dois anos pelo fotógrafo Jayme Rocha, com o objetivo de conseguir uma maior adesão das pessoas na adoção de cães e gatos de abrigos. Para isso, Jayme realiza ensaios fotográficos, com o uso de diversos acessórios nos animais, para chamar a atenção da população para a causa.

No espaço, o público poderá conferir 21 imagens de animais das ONGs Adota Petz, Paraíso dos Focinhos, Abrigo João Rosa, Proteção Animal Niterói, Adote um Bigode, AMPAR RJ, Grupo Estimação e Recanto dos Pit Bulls.

Além da exposição, o projeto atua, também, em outras frentes da causa da proteção animal: organização de feiras de adoção em shoppings, eventos, clínicas veterinárias e pet shops; parceria com os corredores de transporte BRT's e ônibus convencionais do Rio de Janeiro, que exibem em suas TVs animais para adoção, semanalmente; e produção de material audiovisual visando a adoção consciente de animais.

“Buscamos sempre trazer para o Center Cultural exposições que possam contribuir, de alguma forma, para uma causa social. E o trabalho do fotógrafo Jayme Rocha, de uma delicadeza e sensibilidade marcantes, reflete muito bem isso ao dar a oportunidade do público de conhecer um pouco mais sobre os animais de abrigo, através de uma nova ótica”, comenta Aline Ferraz, coordenadora de Marketing do Center Shopping Rio.

Serviço: Exposição ‘Amores Vira-latas’

Data: Até 22 de dezembro. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 21h

Local: Center Cultural 3º piso do Center Shopping Rio - Av. Geremário Dantas, 404 – Jacarepaguá

Evento gratuito

Mais informações: (21) 3312-5000