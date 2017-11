Coro da UFF e Grupo de Flautas e Cordas realizam concerto natalino

“E o verbo se fez carne para que todos se salvem.” Esse é o tema do programa do Coro da UFF que marca o encerramento de 2017. Como já se tornou tradição, o coro realiza, a cada fim de ano, um concerto dedicado ao Natal. O espetáculo do Coro da UFF, que se apresenta junto com o Grupo de Flautas e Cordas, ocorrerá no dia 3 de dezembro, às 10h30, no Cine Arte UFF, em Icaraí, com entrada gratuita.

O Grupo de Flautas e Cordas tem a direção de Marilene Tibau e o Coro da UFF, direção de Márcio Selles.

O programa deste ano será uma grande celebração. Lembra os 500 anos da reforma luterana, através de motetos (tipo de composição polifônica medieval) e corais da tradição germânica; homenageia o compositor Telemann, um dos maiores compositores de seu tempo, quando se completam 250 anos de sua morte; comemora também os 250 anos de nascimento do Padre José Mauricio Nunes Garcia, um dos expoentes da música brasileira.

Da tradição ibérica, o programa traz um grupo de villancicos do século XVI, do Cancioneiro de Uppsala, que celebra o nascimento de Jesus. O grupo e o coro apresentam ainda uma peça em estreia mundial do compositor carioca Almiro Zarur, "Sonho de Natal". A obra inédita foi escrita especialmente para o Coro.

Programa

Michael Praetorius (1571-1621) - Nun Komm der Heiden Heiland

George Phillip Telemann (1681-1767) - Ein feste burg ist unser Gott

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Schaffe können sicher weiden (Ária da Cantada 208)

Solista: Brigitta Grundig Monteiro

José Mauricio Nunes Garcia (1767-1830) - Immutemur habitu

Anônimo - Adeste Fidelis

Melodia Tradicional Francesa - Les Anges dans nos campagnes

Cancionero de Upsala (século XVI) - Verbum Caro Factum Est

Cancionero de Upsala (século XVI) - Dadme Albricias Hijos de Eva!

Cancionero de Upsala (século XVI) - Riu, riu, chiu

Almiro Zarur (1920) - Sonho de Natal

Folclore Brasileiro - Calixbento

James Lor Pierpont (1822-1893) - Jingle Bells

Grupo de Flautas e Cordas: Ana Cardenas, Aurita Duarte, Delta Paixão, Elisabete Schmidt Ribeiro, Heloisa Tostes, Leila Jotha, Jane Sayão, Lena Mendes, Leo Pinheiro, Lu Morandi, Maria Elisa Katayama, Paulo Leite, Simone Krepsky, Teresa Kopschitz, Vera Hees

Direção: Marilene Tibau

Coro da UFF

Ana Cardenas, Ana Cristina Melo Cardoso, Ana Regina de Azevedo, Ângela Sülzen Brasil, Aurita Braga Brigitta Grundig Monteiro, Carla Maria Mayrink Ferreira , Célio Brasil, Cristina M.P. Fanzeres, Cristóbal Guillermo Rioseco, Eduardo Wermelinger, Everaldo Domingos da Silva, Gesmar Volga Haddad, Gloria Maria Grego, Graça Maria Coelho Berba, Gustavo Rocha, Hagamenon da S. Souza, Heitor Pimentel, Isis Guimarães, José Lázaro de Oliveira, Leila Jotha, Lena Mendes, Márcia Vieira Damasco, Maria Aparecida Otaviano, Maria Aparecida Stankevicius, Maria Auxiliadora Ivo de Melo, Maria Elisa Katayama, Maria Heloisa Tostes Monteiro, Maria José G. de Miranda, Marilene Tibau, Marinéa Machado, Marta de Oliveira, Martha Freitas Lemos, Neize Santos de Mello Castro, Norma S.F. Nogueira, Paulo Leite, Regina Celia B.G. Dümpel, Regina Helena A. Ribeiro, Rita de Cassia Machado de Brito, Rita Lopes, Rosemary Machado, Silene Maria da Silva Othuki, Sylvia Cristina da Silva Othuki, Sylvia Leitão, Tarcísio J. de Brito Valdevino, Vanda Prado, Vera Hees, Verônica Galvão Verônica Noronha Santos, Waldeísa Maria M. Faria, Walter Pimentel Júnior.

Teclado: Peri Santoro

Direção: Marcio Paes Selles