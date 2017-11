FCA celebra 60 anos do Fiat 500 em feira em Bolonha

Como parte das comemorações do aniversário de 60 anos do lendário Fiat 500, o modelo lançado na série especial 2017 será a principal atração do Motor Show, que acontece em Bolonha, na Itália, entre 2 e 10 de dezembro.

Durante o evento, vai ser possível celebrar a extraordinária história do modelo, que, neste ano, foi batizado como "Anniversario". Ele é inspirado na "Dolce Vita" e tem uma decoração totalmente vintage.

Com teto de lona e retrovisores cromados, o Fiat 500 também chamará a atenção por suas rodas de alumínio aro 16 que imitam as rodas de metal antigas e sua cor branca com detalhes cinza.

Entre os destaques do "Bologna Feire" também terá a versão especial S-Design que a Fiat acabou de lançar para a gama 500X e Tipo. Esta é mais uma iniciativa para homenagear o modelo mais amado da história da Fiat. Recentemente, um exemplar do Fiat 500 foi exibido no Museu de Arte Moderna (MoMa), em Nova York, o que garantiu a empresa italiana o "Corporate Art Award 2017", prêmio que reconhece o melhor projeto artístico no contexto corporativo. Lançado em 4 de julho de 1957, o primeiro modelo do Fiat foi o Nuova 500, que ficou no mercado até 1960. Na época, outros modelos também foram comercializados pela Fiat, como o 500 D, 500 Giardiniera e, por fim, o 500 Furgoncino.